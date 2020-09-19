Треть жителей города Ош считают, что суды защищают только богатых

Эксперты «Коалиции против пыток в Кыргызстане» провели исследование на тему, доверяют ли граждане судам и милиции. Респондентами выступали жители города Оша.

Согласно данным опроса, 32 процента проживающих в южной столице считают, что суд защищает права и интересы только обеспеченных граждан, а 17,3 процента полагают, что суды не разграничивают обратившихся по имущественному признаку. При этом один процент ассоциируют понятие «суд» с беззаконием, 6,7 процента — со справедливостью, 9 процентов — с предвзятостью, 11 процентов — с коррупцией и 23,3 процента — с законностью.

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При этом 43,3 процента в целом доверяют милиции. 22 процента опрошенных указали на то, что ранее имели негативный опыт нарушения их прав и свобод со стороны сотрудников правоохранительных органов, 50 процентов граждан заявили, что, по их субъективной оценке, закон работает только для защиты лиц, обладающих либо властью, либо деньгами. 6,2 процента считают для себя верной тактикой держаться от сотрудников правоохранительных органов подальше.

Несмотря на достаточно высокий уровень оценки работы местных правоохранительных органов, 275 респондентов (91,7 процента) не исключают вероятности проявления произвола и беззакония по отношению к ним или их близким со стороны сотрудников правоохранительных органов.

8,3 процента респондентов, напротив, считают, что произвол со стороны милиции в отношении их или их родни невозможен.

81 процент граждан считают, что государство обязано выработать эффективные меры по формированию толерантности к доказанным случаям насилия, включая самые мелкие, и призывают обеспечить прозрачную отчетность МВД, ГКНБ, прокуратуры о каждом случае дисциплинарного или уголовного наказания за нарушения прав человека, пытки, произвол не столько через числа, сколько через факты и детали.

Респонденты подчеркивают, МВД и Генеральной прокуратуре следует прекратить практику тиражирования нереалистичных показателей раскрытия преступлений.



