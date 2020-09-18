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Общество

Волонтеры призывают кыргызстанцев выйти на республиканский субботник

Волонтеры призывают кыргызстанцев выйти на республиканский субботник. Они сообщили, что 19 сентября республика отметит Всемирный день чистоты.

«Наша страна в третий раз присоединяется к международной акции и проводит республиканский субботник, на который, надеемся, выйдут тысячи активистов. Все наши команды традиционно присоединятся к движению Lets do it! и активно будут участвовать в глобальном субботнике», — рассказала исполнительный директор общественной организации Enactus Kyrgyzstan Гульбарчин Суюнова.

«Чистота — это идеология, за которую нужно бороться вместе. Чистота — это и есть патриотизм, это и есть наш мир и наше светлое будущее. Мы приглашаем всех неравнодушных граждан присоединиться к нам — не просто выйти на уборку территорий, а выразить свою гражданскую позицию, показать готовность менять государство к лучшему», — отметила председатель ОФ «Эко Деми» Венера Мамбетмусаева.


Волонтеры призывают кыргызстанцев прийти на локации с масками и соблюдать санитарные нормы. «Всем желающим принять участие необходимо прийти в масках. Мы в свою очередь выдадим специальные перчатки и все необходимое для сбора мусора», — подчеркнула Гульбарчин Суюнова.

Уточняется, что в 2018 и 2019 годах КР удавалось опередить большинство стран мира по числу волонтеров, принявших участие в глобальной экологической акции.

Узнать о локациях и задать уточняющие вопросы можно по номеру 0555800269 и в социальных сетях на странице ОФ «Эко Деми.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165592/
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