Депутат: Если бы от субботников был эффект, Кыргызстан давно бы зацвел

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев заявил, что в Кыргызстане продолжают принудительно привлекать учителей к субботникам, несмотря на предупреждения омбудсмена.

По его словам, такие акции превратились в формальность и не дают результата.

«Хуже всего — принудительно заставляют выходить учителей. Где Министерство просвещения, почему не защищает их? Почему молчит профсоюз?» — недоумевает он.

Дастан Бекешев подчеркнул, что субботники зачастую сводятся к отчетности: местные власти организуют посадку деревьев ради фото и отчетов, не отслеживая результат.

Он предложил привлекать к общественным работам нарушителей в рамках Кодекса о правонарушениях — например, тех, кто выбрасывает мусор в неположенных местах.

«Почему там, где мусорят, убирают добросовестные люди и бесплатно?» — задался вопросом депутат.

Он напомнил, что Жогорку Кенеш неоднократно проводил субботники, нардепы сажали деревья, в том числе в Ботаническом саду и других местах. Однако, по словам Дастана Бекешева, значительная часть этих посадок не прижилась, а некоторые участки впоследствии застроили.

«Если бы от субботников был эффект, Кыргызстан давно стал бы зеленым и цветущим», — заключил он.