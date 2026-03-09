В Бишкеке объявлен двухмесячник по благоустройству и озеленению города

В целях улучшения городской инфраструктуры, санитарного состояния, озеленения и общего благоустройства территории столицы распоряжением мэрии Бишкека объявлен двухмесячник. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По его данным, с 14 марта по 16 мая в столице будет проводиться комплекс мероприятий, направленных на наведение порядка, улучшение экологической обстановки и формирование комфортной городской среды для жителей и гостей города.

В рамках двухмесячника пройдет саночистка улиц, парков, скверов и дворов, посадят деревья и кустарники, благоустроят общественные пространства, приведут в надлежащий вид прилегающие территории предприятий, организаций и учреждений.

Главам административных районов поручено организовать и координировать эти работы, обеспечить взаимодействие с владельцами объектов и ТСЖ, привлечь общественные организации и хозяйствующие субъекты, обеспечить своевременный вывоз твердых бытовых отходов и не допускать образования несанкционированных свалок, а также осуществлять контроль за санитарным состоянием территорий, включая рынки и мини-базары.

Руководители, сотрудники предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, граждане должны принимать участие в месячниках на закрепленной и прилегающей территории.

Мэрия Бишкека призывает всех принять участие в мероприятиях по благоустройству и озеленению столицы в рамках двухмесячника.