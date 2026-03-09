23:36
USD 87.45
EUR 100.88
RUB 1.11
Общество

В Бишкеке объявлен двухмесячник по благоустройству и озеленению города

В целях улучшения городской инфраструктуры, санитарного состояния, озеленения и общего благоустройства территории столицы распоряжением мэрии Бишкека объявлен двухмесячник. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По его данным, с 14 марта по 16 мая в столице будет проводиться комплекс мероприятий, направленных на наведение порядка, улучшение экологической обстановки и формирование комфортной городской среды для жителей и гостей города.

В рамках двухмесячника пройдет саночистка улиц, парков, скверов и дворов, посадят деревья и кустарники, благоустроят общественные пространства, приведут в надлежащий вид прилегающие территории предприятий, организаций и учреждений.

Главам административных районов поручено организовать и координировать эти работы, обеспечить взаимодействие с владельцами объектов и ТСЖ, привлечь общественные организации и хозяйствующие субъекты, обеспечить своевременный вывоз твердых бытовых отходов и не допускать образования несанкционированных свалок, а также осуществлять контроль за санитарным состоянием территорий, включая рынки и мини-базары.

Руководители, сотрудники предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, граждане должны принимать участие в месячниках на закрепленной и прилегающей территории.

Мэрия Бишкека призывает всех принять участие в мероприятиях по благоустройству и озеленению столицы в рамках двухмесячника.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365210/
просмотров: 164
Версия для печати
Материалы по теме
В Оше пройдет общегородской субботник
В Ак-Сайском айыл окмоту прошел субботник — больше всего досталось собакам
На водохранилище «Ала-Арча» проведена уборка мусора
На побережье Иссык-Куля очищено около 155 гектаров территории
Масштабный субботник в Бишкеке. Сквер возле кожзавода очистили от мусора
Коллектив газеты «Кыргыз Туусу» провел субботник и передал эстафету другому СМИ
Садыр Жапаров призывает беречь природу и не мусорить
Более 391 гектара территории очистили от мусора в Бишкеке
Дастан Бекешев предлагает выводить на субботники правонарушителей
Более 265 тонн мусора собрали в Бишкеке на субботнике в выходные
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;КР&nbsp;всем детям до&nbsp;трех лет начнут выплачивать пособия. Президент подписал указ В КР всем детям до трех лет начнут выплачивать пособия. Президент подписал указ
В&nbsp;МЧС подтвердили: Помилованный Даниэль Ажиев покинул колонию на&nbsp;вертолете В МЧС подтвердили: Помилованный Даниэль Ажиев покинул колонию на вертолете
Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;марта Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на 9 марта
Бизнес
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
MEGA поздравила первых абонентов-женщин с&nbsp;Международным женским днем MEGA поздравила первых абонентов-женщин с Международным женским днем
&laquo;Пенсия&raquo; от&nbsp;Алагузова в&nbsp;Кыргызстане «Пенсия» от Алагузова в Кыргызстане
Дарите женщинам цветы! &laquo;Умай Групп&raquo; поздравляет милых дам с&nbsp;8&nbsp;Марта Дарите женщинам цветы! «Умай Групп» поздравляет милых дам с 8 Марта
9 марта, понедельник
23:13
В Бишкеке объявлен двухмесячник по благоустройству и озеленению города В Бишкеке объявлен двухмесячник по благоустройству и оз...
23:00
Строительную лицензию в Кыргызстане теперь можно получить за один день
22:40
Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай уулу проведет очередной поединок в UFC
22:24
В Бишкеке впервые прошла онлайн-трансляция судебных заседаний
22:03
В Чолпон-Ате прошел открытый Зимний чемпионат Кыргызстана по велоспорту