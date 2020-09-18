В пилотных колледжах студентов обучат предпринимательским навыкам

Министерство образования начало серию тренингов по подготовке тренеров для обучения предпринимательским навыкам в пилотных колледжах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, тренеров готовят для пилотирования разработанной программы «Основы предпринимательства и предпринимательские навыки» в рамках проекта «Программа развития сектора: Навыки для инклюзивного роста».

«Программа разработана для формирования новых навыков, способствующих подготовке студентов к реальной среде, возможности открытия собственного дела и повышения самозанятости», — отметили в ведомстве.

В прошлом году по специальным критериям отобраны преподаватели восьми пилотных центров передового опыта, которые формируются на базе колледжей. В ведомстве отметили, что для них уже провели первый этап тренинга для тренеров. В течение года проводился анализ программы для выявления неактуальных тематик и реакции студентов колледжей.

«Программа «Основы предпринимательства и предпринимательские навыки» основана на компетентностном подходе, содержит много практических заданий, кейсов и живых примеров и предполагает интерактивный подход в обучении», — добавили в Минобразования.

На втором этапе подготовят еще 35 тренеров.