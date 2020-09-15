В Кыргызстан поступило 119 тысяч 600 доз вакцины от гриппа

В Кыргызстан поступила первая партия вакцины от гриппа. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

По его словам, из России привезли 119 тысяч 600 доз вакцины.

«Мы распределим ее по регионам и начнем прививать в первую очередь тех, кто находится в группе риска: пожилые люди, дети, медицинские работники, уязвимые слои населения. Кроме этого, мы объявили тендер на покупку еще 700 тысяч доз», — проинформировал чиновник.

Отмечается, что сделать вакцину от гриппа можно будет и в частных клиниках. После того как они получат разрешение, Минздрав распространит адреса медучреждений, где можно получить вакцину.