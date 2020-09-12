Министр внутренних дел поручил ОВД в Нарыне тщательно готовиться к выборам

Руководителям подразделений ОВД Нарына поручено провести занятия и инструктажи с личным составом по изучению избирательного законодательства, нормативно-правовых актов, отработке навыков предупреждения и пресечения правонарушений в период подготовки и проведения выборов. Об этом стало известно во время поездки министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева в Нарынскую область.

Чиновник попросил проявлять повышенную бдительность и оперативно реагировать при получении сообщений о нарушениях, неукоснительно исполнять требования законодательства.

«Кашкар Джунушалиев провел совещание с личным составом УВД Нарынской области. Отмечается, что МВД будет принимать все необходимые меры для обеспечения законности, прав и свобод граждан, соблюдения общественного порядка, охраны избирательных участков во время подготовки и проведения выборов, безопасности перевозки и доставки избирательных бюллетеней на избирательные участки, безопасного хранения оборудования для голосования», — проинформировали в пресс-службе ведомства.