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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Министр внутренних дел поручил ОВД в Нарыне тщательно готовиться к выборам

Руководителям подразделений ОВД Нарына поручено провести занятия и инструктажи с личным составом по изучению избирательного законодательства, нормативно-правовых актов, отработке навыков предупреждения и пресечения правонарушений в период подготовки и проведения выборов. Об этом стало известно во время поездки министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева в Нарынскую область.

Чиновник попросил проявлять повышенную бдительность и оперативно реагировать при получении сообщений о нарушениях, неукоснительно исполнять требования законодательства.

«Кашкар Джунушалиев провел совещание с личным составом УВД Нарынской области. Отмечается, что МВД будет принимать все необходимые меры для обеспечения законности, прав и свобод граждан, соблюдения общественного порядка, охраны избирательных участков во время подготовки и проведения выборов, безопасности перевозки и доставки избирательных бюллетеней на избирательные участки, безопасного хранения оборудования для голосования», — проинформировали в пресс-службе ведомства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164951/
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