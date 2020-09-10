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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Ненавистничество: кыргызстанцы так и не научились дискутировать

Эксперты по медиа провели мониторинг 55 СМИ на кыргызском и русском языках в начале предвыборного периода. По их мнению, кыргызстанцам не хватает терпимости и культуры ведения дискуссий. Об этом сообщили в Школе миротворчества.

«СМИ должны соблюдать стандарты освещения выборов и понимать угрозу поощрения ненависти и дискриминации, учитывать гендерные аспекты, корректно изображать женщин-кандидаток, способствовать плюрализму и равной представленности претендентов в парламент. А если кандидаты и другие деятели допускают в политических дискуссиях язык вражды, следует информировать аудиторию о ценностях этих спикеров», — отмечают медиаэксперты.

Исследователи изучали новости, статьи и визуальные материалы, опубликованные на лентах информационных агентств, а также пользовательский контент, комментарии в социальных сетях и на форумах.

Анализ выявил, что ненавистнические и дискриминационные высказывания по отношению к различным группам увеличивались, как только появлялись новости в СМИ о формировании списков политических партий, их съездах или выступлениях кандидатов.

Экспертами зафиксированы уничижительные комментарии и троллинг по отношению к разным персонам. Эти факторы указывают на существующую культуру дискуссий и уровень конфликтности в обществе.

Из 1 тысячи 103 публикаций, которые промониторили специалисты, 44 содержали разные формы нетерпимости и лексику ненависти, включая троллинг и пропаганду.

Наибольшее количество используемых клише касалось возрастной принадлежности кандидатов (26 процентов). В других дискуссиях, даже где присутствует нейтральный тон, пользователи часто подчеркивают национальность людей без необходимости либо атакуют их уничижительными клише, обозначающими этнос, и возмущаются присутствием этих граждан в списках партий (23 процента).

Гендерная нетерпимость выражалась в клише и стереотипах в том, что «место женщины дома, а не в парламенте» (18 процентов).

Сторонники патриархальных ценностей в социальных сетях критикуют как действующих женщин-депутатов, решивших вновь баллотироваться по партийному списку, так и новых.

Еще 18 процентов опубликованных материалов содержат язык вражды, квалифицируемый как территориальная нетерпимость. Материалы, содержащие исламофобские подтексты, составили 15 процентов. Сюда отнесен как пользовательский контент, так и журналистские статьи, в которых проводятся параллели ислама с радикальными группами, публикуется неэтичный визуальный контент с изображением верующих.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164638/
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