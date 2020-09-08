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Общество

В Кыргызстане 245 аварийных школ. В большинстве учатся дети

В Кыргызстане 245 аварийных школ. Об этом 24.kg сообщил завотделом госзакупок и инфраструктуры Министерства образования Бакыт Кадыркулов.

По его словам, список получен в ходе исследования межведомственной рабочей группы, в состав которой входили специалисты Госстроя, Минобразования, МЧС, Госэкотехинспекции и других ведомств.

В большинстве зданий дети все еще продолжают заниматься.

«Из 245 школ правительство в 2020-м начало строительство 29 объектов. Помимо этого, за счет средств Саудовского фонда развития идет возведение семи учебных заведений, еще 15 школ и учебных корпусов строят за счет средств Единого депозитного счета. За этот год Госстрой завершил стройку 14 объектов. До конца 2020-го планируют сдать еще около 50 школ», — проинформировал Бакыт Кадыркулов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164386/
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