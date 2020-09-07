Иностранцам в России разрешили регистрировать в своих домах других мигрантов

Иностранцам в России разрешили регистрировать на собственной жилплощади других зарубежных граждан. О своем прибытии последние должны сообщать в течение семи рабочих дней. Об этом пишет «РБК».

По данным издания, до этого иностранцы могли регистрировать в своих квартирах только себя. Исключения были предусмотрены для высококвалифицированных специалистов, которым разрешалось зарегистрировать на своей жилой площади близких родственников.

Теперь иностранцы или лица без гражданства, имеющие жилое помещение в РФ, могут предоставить его для проживания другому иностранцу или человеку без гражданства.

Подать уведомление о прибытии иностранный гражданин должен в течение семи рабочих дней со дня приезда. Исключение составляют случаи, когда иностранец находится в гостинице, санатории, медучреждении или организации соцобслуживания для людей без определенного места жительства, работает вахтовым методом или отбывает административное наказание в специальном учреждении.