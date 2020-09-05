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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Партия «Бутун Кыргызстан» подала в суд на ЦИК

В административный суд Бишкека поступило заявление политической партии «Бутун Кыргызстан» на действия Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что политорганизация просит признать недействительным решение ЦИК об отказе в регистрации. Заседание назначено на 7 сентября.

Напомним, что большинство членов Центризбиркома проголосовали против регистрации партии «Бутун Кыргызстан».

Экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу потребовал от ЦИК отказать «Бутун Кыргызстану» в регистрации на основании того, что лидер партии Адахан Мадумаров изменил порядок в списке, исключив из него бывшего нардепа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164226/
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