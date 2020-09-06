В Кыргызстане еще у трех медиков выявили коронавирус

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировали три случая заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, один случай заражения зарегистрирован в Джалал-Абадской области, в Баткенской — один, в Иссык-Кульской — один.

За сутки из стационаров с выздоровлением выписаны пять медработников. Из домашней изоляции -. 9 медиков.

Всего за весь период COVID-19 зарегистрировали у 3 тысяч 152 медиков, выздоровели 2 тысячи 564.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.