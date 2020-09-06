Выборы-2020. Подкупы и махинации: кому жаловаться на партийных нарушителей?

Соцсети пестрят сообщениями, что представители некоторых партий не брезгуют запрещенными приемами. Подкупают домкомов, те ходят по квартирам, собирают паспорта. Или предлагают из-под полы деньги за голос.

Нарушают избирательное законодательство и члены УИК. К примеру, на участке № 1063 приняли заявления избирателей об изменении адреса без прохождения биометрической идентификации. Члены УИК обработали их и передали для внесения по форме № 2.

Милиция начала проверку. Кроме того, досудебное производство проводится и по факту массовой регистрации жителей пригородных сел на двух избирательных участках в Бишкеке.

Специалисты рассказали 24.kg, что делать в случае, если ваш голос пытаются купить или домком просит копию ID-карты.

1 Ко мне пришли домой представители партии и предлагают 2 тысячи сомов, чтобы я за них проголосовал. Что делать? Подкуп голосов – уголовно наказуемое деяние. Грозит лишением свободы до пяти лет. Если вам предлагают деньги, вы обязаны обратиться в правоохранительные органы и указать название политобъединения, за которое вас просили проголосовать за материальное вознаграждение. Вы также должны попросить того, кто к вам пришел домой, показать паспорт, членский билет партии или иной любой документ, удостоверяющий, что он действует от имени той политорганизации, за которую уговаривает вас поставить галочку в бюллетене.

2 Собираюсь заявить в милицию о подкупе. Что нужно приложить к заявлению? Если у вас нет никаких доказательств, подтверждающих ваши слова, то заявление могут и не принять. К заявлению необходимо приложить видео- или диктофонную запись, а также расписку (если вас просили ее написать) с обязательством отдать свой голос именно этой политической партии. Покажите все эти документы следователю.

3 Написал о нарушении на своей странице в соцсетях. Достаточно ли этого для начала проверки или нужно обязательно официальное заявление в милицию? Публикации в СМИ в обязательном порядке должны проверяться сотрудниками правоохранительных органов на предмет их достоверности. Будьте готовы к тому, что вас могут пригласить на беседу в милицию, вы должны подтвердить написанное вами сообщение. Публикации в соцсетях также могут быть проверены. Но если выяснится, что вы солгали, то будете привлечены к ответственности за ложное сообщение.

4 Как мне выяснить, на каком участке я должен голосовать? С 16 июля на госпортале www.tizme.gov.kg вывешен предварительный список избирателей. До 19 сентября включительно вы можете уточнить себя в нем, а также подать заявление по форме № 2, если намереваетесь проголосовать на другом участке. Но оно может быть принято только при учете, что вы прошли биометрию.

5 Домком попросил мой паспорт, чтобы якобы переписать мои данные и потом проверить по списку. Должен ли я давать документ? Никто не имеет права брать ваш паспорт, чтобы переписать персональные данные, кроме членов УИК, и то в день голосования. Если домком просит дать ID-карту под предлогом, что там нужно что-то уточнить, откажитесь и о факте сообщите в милицию.

6 Меня просят проголосовать на другом участке. Если я соглашусь, то нарушу закон? Если 4 октября вы точно знаете, что не сможете проголосовать по месту прописки, то только в этом случае подавайте заявление по форме № 2. Если же вас попросили это сделать, но необходимости для вас лично в этом нет, не соглашайтесь. Предоставление недостоверных сведений в УИК карается штрафом в размере 3 тысяч сомов.

7 Если в день голосования меня не окажется в списке избирателей, что делать? Если вы ранее уточняли себя в перечне избирателей и были прикреплены именно к этой УИК, где всегда голосуете и не меняли адрес, но в день выборов вас не оказалось в списке, то можете обратиться с жалобой к председателю участковой комиссии. Она должна быть рассмотрена незамедлительно, чтобы вы смогли реализовать свое гражданское право до закрытия участков, то есть до 20.00.

8 Могу ли я подать заявление по форме № 2 в день выборов, если случился форс-мажор и проголосовать на своем участке не получается? Если вы не подали заявление до 19 сентября включительно, то в день голосования не сможете уже этого сделать, значит, возможности опустить бюллетень в урну лишаетесь.

9 Если мне предложили деньги в день голосования и попросят сфотографировать бюллетень, куда обратиться? Вы можете подойти к любому из сотрудников правопорядка, дежурящему на участке, а также уведомить председателя УИК о том, что определенная партия занимается подкупом. Если же вы взяли деньги, то помните – сами будете привлечены к ответственности и оштрафованы.

10 Денег не предлагали, но просили проголосовать за определенное политобъединение. Это нарушение? Если вас никаким образом не заинтересовали материально, не заплатили или не оказали какие-либо услуги в обмен на голос, то расценивать такие действия со стороны сторонников той или иной партии как подкуп нельзя.