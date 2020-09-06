7 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-18.00 — улица Чуй, 43, 43/1, 45/1, 47/1, 51, 53, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Сары-Камыш, Эшпай, Ош-3000, Арча-3, Матисакова), «Ала-Тоо» (улицы Кара-Шоро, Камыр-Ата, Ак-Кыя, Пограничный);
- 9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 3/2, улица Алыбаева, 19;
- 9.00-19.00 — улицы Абдрахманова, 137, 141, Токтогула, 77, жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Ысык-Кол, Кок-Ойрок, Жетиген).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кашка-суу (улица Озгоруш), Верхняя Ат-Башы (улица Гроздинская), Лебединовка (улицы Мичурина, Сельская, проспект Ленина), Озерное (улицы Зеленая, Фрунзе, Молодежная), Дачное (улицы Ленина, Ломоносова, Восточная, 40 лет Победы, Береговая, Северная, Чехова, Строительная, Жукова), Таш-Мойнок (улицы Новая, Проектируемая, садоводческое товарищество «Победа»);
Сокулукский РЭС
- 8.30-17.00 — села Студенческое (улицы Артезианская, Новосадовая, Садовая), Лесное (улицы Новая, Западная, Северная, Центральная, Восточная, Средняя, Ат-Башинская, Проектная), Манас (улицы Северная, Степная, Совхозная, Комсомольская, Западная, Мира, Широкая, Новая), Маловодное (улица Пролетарская), Шалта (улицы Шукуралиева, Западная), Гавриловка (улицы Фрунзе, Молодежная, Дружба), Комсомольское (улицы Проектируемая, Южная, Тупик, Восточная, Лесная, Чуйская, Дорожная, Новая, Строительная), Сокулук (улицы Алма-Атинская), город Шопоков (улицы Новооктябрь, Рабочая, Пушкина, Шевченко);
- 15.00-18.00 — город Шопоков (улицы Рабочая, Пушкина, Шевченко, Советская, Школьная, Киевская, Калинина, Московская, Дзержинского, Шопокова, Новоаларчинская, Некрасова, Кирова, Западная, Новая, Первомайская, Линейная, Тургенева, Достук, Победа, Чехова, Степная, переулок Зеленый);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — село Петровка (улица Советская), Ак-Суу, Александровка (улица Луговая);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — город Кара-Балта («Квартал ковровщиков», 23-25, улица Карла Маркса, 2), село Сары-Булак (улица Ленина);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кум-Арык (улица Центральная), Эркин-Сай (улица Кангелдиева);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Туз (улица Дайырбек), Жерказар (улицы Гагарина, Дываева, Жанаева, Айдарбекова, Сыдыкова), Новопокровка (улицы Ленина, Мира, Калинина, Линейная, Мичурина, Алма-Атинская, Фрунзе, Чапаева, Советская, Строительная);
Чуйский РЭС
- 9.00-18.00 — село Он Бир-Жылга (улицы Кок Каптал, Чуйская, Комсомольская).
3Ошская область
- 9.00-18.00 — город Ош (микрорайон «Туран», улицы Абдыкадырова, 195, 197, Чкалова, 2, Автозаводская, Толонова, Южная, 1а, 1б, 1г, Мушкетова, 1-9, жилмассив «Дыйкан-Кыштак»), сельские управы Тоолос, Он-Эки-Бел, села Беш-Тал, Борко, Калинина, Маданият, Мачак, Гайрат, Кенжекул, Монок, Кашкар, Нариман, Кашкар-Кыштак, Зарипдар, Кызыл-Мээнет).