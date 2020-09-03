19:52
USD 78.26
EUR 92.79
RUB 1.06
Общество
Сюжет: Выборы — 2020

В Кыргызстане открыли штабы по подготовке прокуроров к выборам

Прокуратура рассматривает заявления и жалобы на действия должностых лиц органов местного самоуправления, которые нарушают избирательное законодательство. Об этом сообщила начальник управления по противодействию коррупции Генпрокуратуры Гульнара Акимбаева.

Отмечается, что образован штаб по подготовке органов прокуратуры к предстоящим выборам. Аналогичные штабы создали и в подчиненных территориальных прокуратурах.

«Проводится ряд других организационных мер по усилению надзора за соблюдением требований Конституции и законов в период подготовки и проведения выборов, о чем также даны соответствующие указания областным, городским и районным прокурорам. Сейчас прокуроры обеспечивают мониторинг сообщений и публикаций в средствах массовой информации и интернет-ресурсах, а также рассматривают поступающие жалобы и обращения в соответствии с требованиями законодательства», — проинформировала она.

В Кыргызстане завтра, 4 октября, начнется агитация.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163973/
просмотров: 322
Версия для печати
Материалы по теме
Правительство обязало ГРС оперативно сообщать о фактах массовой прописки
12 процентов избирателей не прошли биометрию. Время есть только до 19 сентября
В Жогорку Кенеше появились семь новых депутатов
Выборы-2020. В России откроют 11 избирательных участков для кыргызстанцев
Выборы-2020. Сколько денег собрали и потратили политические партии
Выборы-2020. Рецепты блюд и детские фото. Что еще в соцсетях публикуют кандидаты
Нужно уметь проигрывать. Президент о митингах сторонников партий
Сооронбай Жээнбеков: Никому не позволено разделять народ ради своих амбиций
Молодежь Кыргызстана призывает не продавать свои голоса на выборах
Дастан Бекешев призвал не продавать свои голоса и предостерег кыргызстанцев
Популярные новости
В&nbsp;соцсетях возмущены высказываниями певицы Саламат Садыковой о&nbsp;жителях Ат-Баши В соцсетях возмущены высказываниями певицы Саламат Садыковой о жителях Ат-Баши
Освобождение Батукаева. Атамбаев прервал молчание и&nbsp;прислал на&nbsp;волю заявление Освобождение Батукаева. Атамбаев прервал молчание и прислал на волю заявление
Стоимость билета в&nbsp;соляную шахту Чон-Туз зависит от&nbsp;национальности Стоимость билета в соляную шахту Чон-Туз зависит от национальности
Дело Алмазбека Атамбаева. Бывшего президента переведут в&nbsp;СИЗО-1 Дело Алмазбека Атамбаева. Бывшего президента переведут в СИЗО-1
Бизнес
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;: бесплатный доступ к&nbsp;обучающим материалам каждому школьнику! «Мой О!»: бесплатный доступ к обучающим материалам каждому школьнику!
Народное чудо Народное чудо
Рекомендации РПО РМТР по&nbsp;правильной настройке ТВ-сигнала Рекомендации РПО РМТР по правильной настройке ТВ-сигнала
Гарантированные подарки при покупке смартфонов Honor в&nbsp;O!Store Гарантированные подарки при покупке смартфонов Honor в O!Store
3 сентября, четверг
19:43
Старшеклассники некоторых частных школ учатся офлайн. В МОиН опровергают Старшеклассники некоторых частных школ учатся офлайн. В...
19:19
В жилмассиве «Кок-Жар» после прокладки водопровода оставили открытыми люки
19:01
Цифра дня. 104 километра дорог отремонтировали в районах Кыргызстана
18:47
В Кыргызстане открыли штабы по подготовке прокуроров к выборам
18:30
4 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет