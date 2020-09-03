В Кыргызстане открыли штабы по подготовке прокуроров к выборам

Прокуратура рассматривает заявления и жалобы на действия должностых лиц органов местного самоуправления, которые нарушают избирательное законодательство. Об этом сообщила начальник управления по противодействию коррупции Генпрокуратуры Гульнара Акимбаева.

Отмечается, что образован штаб по подготовке органов прокуратуры к предстоящим выборам. Аналогичные штабы создали и в подчиненных территориальных прокуратурах.

«Проводится ряд других организационных мер по усилению надзора за соблюдением требований Конституции и законов в период подготовки и проведения выборов, о чем также даны соответствующие указания областным, городским и районным прокурорам. Сейчас прокуроры обеспечивают мониторинг сообщений и публикаций в средствах массовой информации и интернет-ресурсах, а также рассматривают поступающие жалобы и обращения в соответствии с требованиями законодательства», — проинформировала она.

В Кыргызстане завтра, 4 октября, начнется агитация.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.