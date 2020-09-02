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Общество

За два года мэрия вернула в муниципальную собственность более 46 гектаров

За два года мэрия Бишкека вернула в муниципальную собственность более 46 гектаров. Об этом на онлайн-брифинге сообщил вице-мэр Азиз Алымкулов.

Он отметил, что речь идет о ранее незаконно выданных участках. В настоящее время муниципалитет прорабатывает вопрос возврата еще 5 гектаров.

«Сейчас проводим анализ, сколько у нас арендаторов участков, имеющих дебиторскую задолженность более шести месяцев. По нашим подсчетам, их более 6 тысяч. К 1 октября закончим все подсчеты, будем иметь полный список. Арендаторам дадим еще 10 дней на погашение долга, а потом начнем расторжение договоров в одностороннем порядке», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163776/
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