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ГКНБ задержал еще одного чиновника, замешанного в «земельной мафии»

По факту коррупции при распределении земельных угодий в Московском районе Чуйской области задержан директор Джалал-Абадского городского филиала службы земельных ресурсов Р.Э.И. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, подозреваемый, занимая должность директора филиала службы земельных ресурсов Московского района Чуйской области, вступив в сговор с членами «земельной мафии», за деньги подписывал и выдавал государственные акты о праве частной собственности на земельные участки под индивидуальное строительство, которые не прошли официальную процедуру трансформации.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ

«При этом выявлены факты фиктивного оформления (переоформления) земельных участков лицам, которые не знали о своем участии в земельных операциях», — говорится в сообщении.

Р.Э.И. водворен в ИВС. ГКНБ продолжает устанавливать всех причастных лиц.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288868/
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