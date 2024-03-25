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Общество

Мэрии Бишкека вернули землю стоимостью 41,6 миллиона сомов

Государству возвращен земельный участок в парковой зоне стоимостью 41,6 миллиона сомов. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в рамках уголовного дела по факту коррупции на баланс мэрии Бишкека возвращен земельный участок площадью 0,072 гектара на пересечении улиц Тоголока Молдо и Фрунзе.

Установлено, что в 2008 году отдельные должностные лица столичного муниципалитета и его структурных подразделений, вступив в сговор с предпринимателем, незаконно предоставили в частную собственность муниципальный земельный участок на улице Фрунзе (летний кинотеатр в парке имени Панфилова) под проектирование и строительство различных развлекательных заведений.

Участок относился к территории парка имени Панфилова для общего пользования населением, а такие земли не предоставляют в частную собственность.

Доказан факт незаконной выдачи участка первичному владельцу. Земля несколько раз перепродавалась. Последний владелец М.С.У. безвозмездно передал участок в муниципальную собственность. Его оценочная стоимость — 41 миллион 678 тысяч сомов.

Проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия по установлению причастных должностных и иных лиц. ГКНБ предупреждает, что работа по выявлению и пресечению аналогичных фактов продолжается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289728/
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