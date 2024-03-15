На Иссык-Куле земельный участок за 40 миллионов сомов вернули государству

В Тонском районе государству возвращен незаконно приватизированный земельный участок площадью 21 гектар. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, надзорный орган Тонского района Иссык-Кульской области проверил исполнение земельного законодательства.

«Установлено, что постановлением госадминистрации от 1998 года участок площадью 21 гектар, относящийся к категории пастбищных земель, выделен гражданину Ч.К. во временное пользование. Однако, подделав документы, землю передали в частную собственность», — говорится в сообщении.

Прокуратурой района в суд внесены исковые заявления о признании недействительными правоустанавливающих документов, которые судом удовлетворены в полном объеме. На основании акта прокурорского реагирования пастбищный участок площадью 21 гектар стоимостью 40 миллионов 950 тысяч сомов возвращен в собственность государства.