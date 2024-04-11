Государству вернули землю парка в Майлуу-Суу стоимостью 12 миллионов сомов

В Майлуу-Суу земельный участок парка в 1,5 гектара возвращен государству. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Надзорный орган города проверил мэрию на исполнение земельного законодательства.

В ходе проверки установлено, что на парк (сквер) площадью 1,5 гектара отсутствуют правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы и участок не принят в муниципальную собственность.

Прокуратурой внесен акт реагирования. По результатам рассмотрения парк стоимостью 12 миллионов 500 тысяч 100 сомов принят в муниципальную собственность мэрии Майлуу-Суу.