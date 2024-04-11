19:34
USD 89.12
EUR 96.77
RUB 0.96
Происшествия

Государству вернули землю парка в Майлуу-Суу стоимостью 12 миллионов сомов

В Майлуу-Суу земельный участок парка в 1,5 гектара возвращен государству. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Надзорный орган города проверил мэрию на исполнение земельного законодательства.

В ходе проверки установлено, что на парк (сквер) площадью 1,5 гектара отсутствуют правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы и участок не принят в муниципальную собственность.

Прокуратурой внесен акт реагирования. По результатам рассмотрения парк стоимостью 12 миллионов 500 тысяч 100 сомов принят в муниципальную собственность мэрии Майлуу-Суу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291290/
просмотров: 331
Версия для печати
Материалы по теме
На чиновников Иссык-Аты завели уголовное дело. Выявлена коррупция с землей
В Майлуу-Суу у школьницы выявили туберкулез, но лечащий врач не приняла меры
Мэрия прокомментировала снос павильона бишкекчанки
Мэрии Бишкека вернули землю стоимостью 41,6 миллиона сомов
На Иссык-Куле земельный участок за 40 миллионов сомов вернули государству
ГКНБ задержал еще одного чиновника, замешанного в «земельной мафии»
Чиновники незаконно выдали землю в Бишкеке стоимостью 211 миллионов сомов
Очередных членов «земельной мафии» задержали в Московском районе Чуйской области
В Оше в муниципальную собственность возвращают земельные участки возле стадиона
Еще один земельный участок с рынком вернули в собственность государства
Популярные новости
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; задержана кыргызстанка. Прятала золото под одеждой В аэропорту «Манас» задержана кыргызстанка. Прятала золото под одеждой
Теракт в&nbsp;&laquo;Крокус Сити Холле&raquo;. ФСБ России показала новый ролик допроса обвиняемых Теракт в «Крокус Сити Холле». ФСБ России показала новый ролик допроса обвиняемых
Покушение на&nbsp;руководство Кыргызстана. Задержанных членов ОПГ отдали Азербайджану Покушение на руководство Кыргызстана. Задержанных членов ОПГ отдали Азербайджану
В&nbsp;Бишкеке шестеро мужчин избили горожанина и&nbsp;держали взаперти В Бишкеке шестеро мужчин избили горожанина и держали взаперти
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! провел масштабные работы по&nbsp;улучшению сети Мобильный оператор О! провел масштабные работы по улучшению сети
Водитель &laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; помог беременной женщине избежать родов в&nbsp;автомобиле Водитель «Яндекс Go» помог беременной женщине избежать родов в автомобиле
Сотрудники&nbsp;О! высадили ели и&nbsp;сосны на&nbsp;территории одной из&nbsp;бишкекских школ Сотрудники О! высадили ели и сосны на территории одной из бишкекских школ
Подключайте удобную и&nbsp;простую ККМ &laquo;О!Касса&raquo; Подключайте удобную и простую ККМ «О!Касса»
11 апреля, четверг
19:30
Отключение горячей воды, электронный паркинг, яркая велодорожка. Новости Бишкека Отключение горячей воды, электронный паркинг, яркая вел...
19:07
В результате возгорания на ТЭЦ Бишкека пострадал рабочий
19:00
Цифра дня. $497 миллионов нужно на модернизацию трех ТЭЦ в Бишкеке
18:30
12 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:13
Разборки в Жогорку Кенеше. Депутаты нажимали кнопки друг за друга