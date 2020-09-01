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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Митинг у Верховного суда завершен: мусор за собой участники убрали

В Верховном суде огласили решение на кассационную жалобу ЦИК. Сторонники и противники партии «Кыргызстан» разошлись. Очевидцы сообщают, что после завершения митинга участники акции убрали за собой мусор.

Они собрали бумажные стаканчики, окурки, салфетки в черные мешки и оставили их возле урн. «Работники «Тазалыка», наверное, заберут утром мешки, мы не знаем, куда отвозить, но мы все убрали на площади у здания ВС», — сказали митингующие.

Напомним, сегодня в Верховном суде завершилось рассмотрение кассационной жалобы ЦИК на решение административного суда Бишкека, принятого 27 августа и признавшего возврат документов партии «Кыргызстан» недействительным.

Коллегия ВС КР не удовлетворила жалобу Центризбиркома. Таким образом, решение первой инстанции оставлено в силе. Документы партии ЦИК должна принять. «Кыргызстан» остается в предвыборной гонке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163755/
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