Митинг у Верховного суда завершен: мусор за собой участники убрали

В Верховном суде огласили решение на кассационную жалобу ЦИК. Сторонники и противники партии «Кыргызстан» разошлись. Очевидцы сообщают, что после завершения митинга участники акции убрали за собой мусор.

Они собрали бумажные стаканчики, окурки, салфетки в черные мешки и оставили их возле урн. «Работники «Тазалыка», наверное, заберут утром мешки, мы не знаем, куда отвозить, но мы все убрали на площади у здания ВС», — сказали митингующие.

Напомним, сегодня в Верховном суде завершилось рассмотрение кассационной жалобы ЦИК на решение административного суда Бишкека, принятого 27 августа и признавшего возврат документов партии «Кыргызстан» недействительным.

Коллегия ВС КР не удовлетворила жалобу Центризбиркома. Таким образом, решение первой инстанции оставлено в силе. Документы партии ЦИК должна принять. «Кыргызстан» остается в предвыборной гонке.