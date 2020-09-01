2 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Бишкек
- 9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улица Ашар), Чон-Арык (улицы Подольская, Волокаламская, Садырбаева);
- 9.00-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Субан-Ата, Кожояр, Кемин);
- 9.00-19.00 — улица Огонбаева, 222;
- 9.30-12.00 — отрезки улиц Бокомбаева, Раззакова, Тыныстанова, Чокморова, Чуйкова, бульвара Эркиндик;
- 9.30-14.00 — отрезки улиц Юнусалиева, Белорусской, Скрябина, переулок Чатыркульский;
- 10.00-18.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Лермонтова, Айтматова, Огонбаева, переулок Таллинский;
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Ала-Букинской, Эгинчиева, Кайназаровой, Талды-Сууйской, переулок Темировский, «110-й квартал»;
- 14.00-17.00 — жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Шоокум, Арстанбап, Кок-Жайык, Достоевского), «Ак- Босого», улицы Чуй-29, 25, 31, 34, Профессора Зимы, проспект Чингиза Айтматова, 84.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Васильевка (улицы Юбилейная, Набережная, Восточная), Кашка-Суу (улица Озгоруш), Таш-Мойнок (улицы Проектируемая, Центральная, Новая, Какебаева), Кара-Жигач (улицы Шопокова, Кондучаловой, Фрунзе, Карабаева), Гроздь (улицы Грозденская, Рыскулбекова, Шаршенова), Озерное (улицы Школьная, Фрунзе);
Сокулукский РЭС
- 9.30-17.00 — село Студенческое (переулок Южный, улицы Комсомольская, Артезианская);
- 8.30-17.00 — город Шопоков (улица Новооктябрьская), села Кызыл-Туу (улицы Проектируемая, Жыламыш, Ибраимова, Мамеев, Исмаила, Билалы), Кун-Туу (улицы Правда, Спортивная, Сейдесембаева, 60 лет Киргизии, Школьная, Исмаила, тупики Момунжанова, Южный), Джал (улицы Сатке, Интернациональная, Сельсоветская, Бакен-Ата), Сарбан (улицы Боромбай, Средняя, Адигине, Ибраимова, Карасуйская, Проектируемая), Сокулук (улицы Ленинградская, Весенняя, Ошская, Школьная, Набережная, Победы, Фрунзе, Кайназаровой, Юбилейная, Свердлова, Батаева, Московская, Достук, Мира, переулки Юбилейный, Московский, Ленинградский, Школьный);
- 8.00-14.00 — села Джаны-Джер (улицы Молодая Гвардия, 20-й хутор, Бакинская, Лесхоз), Восточное (улица Дружбы), поселок Взлетный (авиагородок);
Московский РЭС
- 8.00-17.00 — села Ак-Суу (улицы Гвардейская, Советская, Логвиненко), Беловодское (улица Калинина), Александровка (улица Луговая);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Жерказар (улица Тоголока Молдо), Милянфан (улицы Молодежная Ленина); Туз (улицы Дербишева, Жунушалиева);
Чуйский РЭС
- 9.00-18.00 — села Шамшы (улица Октябрьская), Прогресс (улица Центральная).