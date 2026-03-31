Прием в детский сад. Онлайн-регистрация недоступна до 6 апреля

В Кыргызстане онлайн-регистрация в дошкольные образовательные организации будет недоступна до 6 апреля. Об этом сообщило Министерство просвещения.

По данным ведомства, регистрация детей в детсады осуществлялась через государственную цифровую технологическую систему «Электронная очередь». Теперь же она переносится в систему «Балалык», поэтому с 31 марта по 6 апреля проводятся технические работы.

В указанный период система будет временно недоступна. Министерство приносит извинения за возможные неудобства.