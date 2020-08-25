20:46
USD 77.96
EUR 92.17
RUB 1.05
Общество

В колледжах начнут внедрять нормативы бюджетного финансирования

С нового учебного года в восьми центрах передового опыта начнется внедрение нормативов бюджетного финансирования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, ведомство планирует провести реформу финансирования системы среднего профессионального образования.

«Нормативное бюджетное финансирование направлено на обеспечение гарантии каждому учащемуся на получение образовательной услуги стандартного качества и объема», — отметили в ведомстве.

Колледжи будут финансировать на основе единых нормативов в расчете на одного студента.

По словам менеджера проекта «Программа развития сектора: Навыки для инклюзивного роста» Нурлана Атаканова, в стратегии развития образования на 2012-2020 годы предусмотрен перевод всех уровней образования на нормативное финансирование для обеспечения эффективного использования средств, направляемых на финансирование образовательных организаций.

«Несмотря на то что объем бюджетного финансирования образования в Кыргызстане один из самых больших в стране, распределение имеющихся средств сфокусировано на выполнении обязательств государства по социально значимым выплатам, таким как заработная плата, питание и другие. В рамках пилотного внедрения нормативов бюджетного финансирования предусмотрена увязка с результатами деятельности. В условиях ограниченности бюджетного финансирования внедрение нормативов бюджетного финансирования позволяет повысить эффективность системы среднего профессионального образования», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163246/
просмотров: 248
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане издали 18 книг, направленных на развитие государственного языка
Цифра дня. 156 тысяч 430 детей пойдут в первый класс в новом учебном году
В бишкекской школе № 54 объявили сбор средств. Родители возмущены
В Чуйской области ученику со слабой успеваемостью не дают продолжить обучение
Поступающим в вузы по контракту снизили пороговый балл ОРТ до 105
В Кыргызстане 97 учеников школ стали победителями альтернативной олимпиады
Поступление в вузы. Как в этом году подавать документы на зачисление
В Кыргызстане зачислять студентов в вузы будут в формате онлайн
Как повышают квалификацию учителей, чтобы не было стыдно за их уроки
Раз в пять лет недостаточно. Минобразования — за непрерывное развитие учителей
Популярные новости
Стали известны четыре города России, куда в&nbsp;сентябре возобновят авиарейсы из&nbsp;КР Стали известны четыре города России, куда в сентябре возобновят авиарейсы из КР
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 134 случая внебольничной пневмонии и&nbsp;COVID-19. Всего&nbsp;&mdash; 43&nbsp;023 В КР выявили 134 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 43 023
Пациентов привозили почти мертвыми. Медик о&nbsp;работе в&nbsp;стационаре Дворца спорта Пациентов привозили почти мертвыми. Медик о работе в стационаре Дворца спорта
Не&nbsp;расслабляемся. Стала известна причина повторного заражения коронавирусом Не расслабляемся. Стала известна причина повторного заражения коронавирусом
Бизнес
Успешная интеграция UnionPay International и&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; Успешная интеграция UnionPay International и «Халык Банк Кыргызстан»
&laquo;Мобильная клиника&raquo; MegaCom: итоги акции «Мобильная клиника» MegaCom: итоги акции
Получите фирменные наушники в&nbsp;подарок при покупке Honor Magic Watch 2&nbsp;в O!Store Получите фирменные наушники в подарок при покупке Honor Magic Watch 2 в O!Store
Как избежать инфаркта? Как избежать инфаркта?
25 августа, вторник
20:16
Как защитить свои персональные данные на выборах-2020. Рекомендации специалистов Как защитить свои персональные данные на выборах-2020....
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:51
В селе Ак-Терек Иссык-Кульской области открыли детский сад на 100 мест
19:25
Выборы-2020. Партия «Кыргызстан» подтвердила, что обжалует решение ЦИК в суде
19:23
В колледжах начнут внедрять нормативы бюджетного финансирования