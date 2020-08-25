В колледжах начнут внедрять нормативы бюджетного финансирования

С нового учебного года в восьми центрах передового опыта начнется внедрение нормативов бюджетного финансирования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, ведомство планирует провести реформу финансирования системы среднего профессионального образования.

«Нормативное бюджетное финансирование направлено на обеспечение гарантии каждому учащемуся на получение образовательной услуги стандартного качества и объема», — отметили в ведомстве.

Колледжи будут финансировать на основе единых нормативов в расчете на одного студента.

По словам менеджера проекта «Программа развития сектора: Навыки для инклюзивного роста» Нурлана Атаканова, в стратегии развития образования на 2012-2020 годы предусмотрен перевод всех уровней образования на нормативное финансирование для обеспечения эффективного использования средств, направляемых на финансирование образовательных организаций.

«Несмотря на то что объем бюджетного финансирования образования в Кыргызстане один из самых больших в стране, распределение имеющихся средств сфокусировано на выполнении обязательств государства по социально значимым выплатам, таким как заработная плата, питание и другие. В рамках пилотного внедрения нормативов бюджетного финансирования предусмотрена увязка с результатами деятельности. В условиях ограниченности бюджетного финансирования внедрение нормативов бюджетного финансирования позволяет повысить эффективность системы среднего профессионального образования», — сказал он.