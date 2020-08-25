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Общество

Посол КР в РФ не лоббирует Юристанбека Шыгаева и помогать не будет. Комментарий

Посольство Кыргызстана в России отреагировало на публикацию 24.kg о том, что глава дипмиссии Аликбек Джекшенкулов лоббирует интересы бывшего директора Исторического музея имени Гапара Айтиева Юристанбека Шыгаева, вознамерившегося забрать работы молодых художников Центральной Азии из хранилищ российских вузов в музей на Иссык-Куле.

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Юристанбек Шыгаев хочет забрать работы кыргызстанцев. Джекшенкулов лоббирует

Как отметили в посольстве КР в РФ, Аликбек Джекшенкулов, как глава миссии, соблюдая законодательство, лишь рассмотрел поступившее письмо Юристанбека Шыгаева, как он рассматривает сотни обращений других кыргызстанцев.

«В данном письме народный художник КР просит оказать содействие в возможности получения из хранилища Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина при Российской академии художеств дипломные работы выпускников — представителей бывших республик Средней Азии за период 1953-1985 годов. Это обращение посольство перенаправило в комитет по культуре правительства Санкт-Петербурга с формулировкой рассмотреть возможность удовлетворения просьбы Шыгаева», — отметили в посольстве.

При этом следует обратить внимание, что посольство просило рассмотреть возможность, а не удовлетворить упомянутую просьбу.

Комитет рекомендовал кыргызстанской стороне направить обращение по заявлению Юристанбека Шыгаева в Министерство культуры Российской Федерации.

Принимая во внимание, что дальнейшее продвижение просьбы Юристанбека Шыгаева будет восприниматься как лоббирование его частных интересов, посольство КР в РФ отказалось направлять какие-либо письма в какой-либо форме по данному вопросу.

Посольство не будет направлять никаких письменных обращений и в адрес Министерства культуры РФ.

Стало известно, что наша дипломатическая миссия в России также направила письмо в комитет по культуре Санкт-Петербурга с просьбой не устанавливать деловых контактов с частными лицами, не передавать им никаких работ без согласования с правительством Кыргызской Республики.

Напомним, при Шыгаеве из музея ИЗО пропало несколько картин. Стало известно, что бывший директор забрал два подлинника конца XIX века, подаренных в советское время Третьяковской галереей и Пушкинским музеем.

Полотна — одно кисти Николая Сверчкова «Лошадь с собакой», другое — портрет Бакунина — не имеют цены и являются достоянием нации и государственной собственностью. При сканировании Шыгаев повредил их.

После этого была создана комиссия для проверки всех экспонатов музея, которая выявила факт подмены двух музейных оригиналов специально изготовленными копиями. Речь идет о произведениях Андрея Мыльникова «Сон» и Евсея Моисеенко «Ольга».

Пропажей полотен занимался ГКНБ. Один из сотрудников весной 2019 года стал вымогать взятку у Юристанбека Шыгаева. На него завели уголовное дело, но он отделался лишь испугом. Чем закончилась проверка ГКНБ в музее, до сих пор неизвестно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163223/
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