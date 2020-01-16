Бишкек превратился в большое село. Правительство намерено улучшить облик столицы

Города Кыргызстана строятся без Генерального плана и стихийно. Об этом на заседании правительства во время презентации Стратегии развития строительной отрасли на 2020-2030 годы заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, строительный сектор страны, который составляет 29 процентов ВВП, развивается без основных правил и планов.

«Главная проблема сейчас — отсутствие Генерального плана. Бишкек мы превратили в большое село. Строительные компании сами принимают решения о количестве и внешнем виде зданий. У столицы нет своего колорита», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр отметил, что у Бишкека нет особенностей, которые отличают его от других городов. «Если мы законодательно решим этот вопрос, то будем точно знать, как будет выглядеть наша столица в будущем», – считает глава кабмина.

Стратегия развития строительной отрасли включает в себя 11 приоритетных направлений. Основные из них – урегулирование нормативной базы, цифровая трансформация строительного сектора, развитие городского строительства, использование энергосберегающих ресурсов и технологий, обеспечение экологической безопасности.

«Цель стратегии — улучшение условий жизни населения, развитие инвестиционного климата и экономики страны», — пояснил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.