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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Фонд госматрезервов планирует закупить 10 тысяч тонн зерна у местных фермеров

Фонд государственных материальных резервов закупит у местных сельхозпроизводителей 10 тысяч тонн зерна. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя ведомства Рустам Каракулов.

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По его словам, с начала пандемии разбронировали и переработали в муку 20 тысяч тонн зерна.

«Одну часть муки реализовали на рынке, другую — раздали в качестве гумпомощи населению. В числе получателей гумпомощи этнические кыргызы в Афганистане. В настоящий момент с Минздравом готовим документы для закупа лекарств. Запаса продуктов для обеспечения населения достаточно», — сказал Рустам Каракулов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163034/
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