Масштабы нападений на гуманитарных работников побили очередной рекорд — ООН

В 2024 году убиты 383 гуманитарных работника. Об этом сообщила Служба новостей ООН со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

По данным ведомства, большинство убитых гуманитарных сотрудников были местными и работали в своих сообществах. Они погибли при исполнении служебных обязанностей или в своих домах. Еще 308 гуманитарных работников ранены, 125 — похищены, 45 — задержаны в прошлом году.

За восемь месяцев 2025 года ситуация не улучшилась: по предварительной информации Базы данных по безопасности гуманитарных работников, на 14 августа убито 265 человек.

«Нападения на гуманитарных работников и гуманитарные объекты нарушают международное право и подрывают важнейшую работу, которая поддерживает миллионы людей, оказавшихся в ловушке войн и стихийных бедствий», — подчеркивают в организации.

Глава ООН Антониу Гутерриш призвал защитить всех гуманитарных работников и вложить силы и средства в обеспечение их безопасности. Он заявил о необходимости привлечь виновных в насилии к ответственности и пресечь поставки оружия сторонам конфликтов, нарушающим международное право.
