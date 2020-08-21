В Ленинском районе Бишкека уголь к зиме получили 1 тысяча 243 малоимущие семьи

В Ленинском районе Бишкека 1 тысяче 243 малообеспеченным семьям выдали твердое топливо (уголь) к предстоящему ОЗП. Об этом на онлайн-брифинге сообщил аким Ленинского района Чынасыл Чыныбаев.

Читайте по теме Все по графику. В мэрии Бишкека отчитались о подготовке к отопительному сезону

По его словам, на закупку угля потратили 7 миллионов 118 тысяч сомов.

«Кроме того, у нас есть детский реабилитационный центр «Умут», туда в виде компенсации мы перечислили 34 тысячи 200 сомов. По линии МП «Бишкекзеленхоз» выдаем дрова — полтора куба на семью. На сегодня 217 семей получили дрова. Работа по подготовке к ОЗП идет полным ходом, все мероприятия провели. Надеемся, к приходу зимы мы будем полностью готовы», — сказал чиновник.

Вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева подчеркнула, что денежные перечисления малоимущим семьям столицы провели на 90 процентов.