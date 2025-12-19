11:02
Власть

ГКНБ предупредил о недопустимости искусственного повышения цен на уголь

ГКНБ Кыргызстана предупредил участников угольного рынка о недопущении искусственного повышения цен на уголь на территории Ошской области.

В госкомитете состоялось совещание с участием представителей угледобывающих компаний, инвесторов ОАО «Кыргызкомур», владельцев топливных баз, посредников и реализаторов угля, представителей местных органов власти города Ош и Ошской области.

В ходе встречи обсуждалась ситуация с обеспечением населения твердым топливом в осенне-зимний период и вопросы формирования цен на уголь, которые вызывают недовольство жителей региона. Участникам совещания разъяснили, что манипулирование общественным сознанием путем искусственного завышения цен недопустимо.

ГКНБ
Фото ГКНБ. ГКНБ предупредил о недопустимости искусственного роста цен на уголь
Предприниматели, занимающиеся добычей угля, подняли вопрос о выделении земельных участков под топливные базы на отопительный сезон. Они выразили готовность самостоятельно финансировать строительство таких объектов, что позволило бы сократить издержки, в том числе на посреднические услуги и перевозку угля, и положительно повлияло бы на ценовую политику.

В ГКНБ отметили, что вопрос трансформации земельных участков под строительство топливных баз  рассмотрят после завершения отопительного сезона 2025–2026 годов. До конца 2025-го участникам рынка рекомендовали снизить цены на уголь. По данным комитета, предприниматели отнеслись к этому с пониманием и дали согласие.

ГКНБ КР подчеркнул, что любые попытки саботажа ценовой политики и действий, выходящих за рамки законодательства, будут рассматривать в уголовном порядке.
