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Общество

Хочу комок. Только на первый прием к новому чиновнику пришли 22 бишкекчанина

С сегодняшнего дня временно исполняющий обязанности главы управления землепользования и строительства (УЗС) мэрии Бишкека Азамат Кадыров начал принимать горожан. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

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По ее данным, на первый прием пришли 22 бишкекчанина. В основном они обращались за разрешением на установку павильонов, навесов и других легких конструкций, а также по вопросам сноса незаконно установленных объектов, рекламных конструкций.

«Большинство вопросов решалось на месте, по более сложным обращениям назначили консультации с городскими службами. Встречи проходят при строгом соблюдении санитарных правил: маски, антисептики для рук и дистанция обязательны. Глава УЗС на связи по номеру 0703633833», — проинформировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162936/
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