Число зараженных коронавирусом в мире превысило 22,3 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 191 тысячу 115. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 22 миллиона 328 тысяч 69 человек. Больше всего зараженных в США (5 миллионов 529 тысяч 347), Бразилии (3 миллиона 456 тысяч 652), Индии (2 миллиона 767 тысяч 273), России (935 тысяч 66), Южной Африке (596 тысяч 60), Перу (549 тысяч 321), Мексике (537 тысяч 31), Колумбии (489 тысяч 122) и Чили (390 тысяч 37).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 14,2 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 144 тысячи 691 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 786 тысяч 303. За последние сутки показатель вырос на 5 тысяч 395 человек. В том числе в США скончались 173 тысячи 145 человек, Бразилии — 111,1 тысячи, Мексике — 58 тысяч 481, Индии — 52 тысячи 889 и Великобритании — 41 тысяча 483.

В Кыргызстане зарегистрировали 42 тысячи 507 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 103 тысячи 815, Узбекистане — 37 тысяч 112, Таджикистане — 8 тысяч 166.