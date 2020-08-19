09:03
USD 77.87
EUR 92.76
RUB 1.06
Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Милиция проверит факт нарушения законодательства членами УИК

Материалы по факту нарушения членами УИК № 1063 норм избирательного законодательства в милицию не поступали. Однако сотрудники правоохранительных органов отреагировали на публикации в СМИ. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека.

Как объяснил 24.kg глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов, они не стали передавать документы, посчитав, что информации в СМИ достаточно. В милиции подтвердили, что факт зарегистрирован в ЕРПП. Сотрудники Ленинского РОВД начали проверку.

Отметим, члены участковой избирательной комиссии приняли заявления от граждан об изменении избирательного адреса без прохождения ими биометрической идентификации. Это является нарушением законодательства. Однако члены УИК обработали их и передали для внесения по форме № 2 в список избирателей.

За махинации со списками предусмотрено наказание в виде исправительных работ до трех лет, штраф до 260 тысяч сомов или лишение свободы до двух лет.

Глава ОФ «Гражданская платформа» Айнура Усупбекова добавила, что переброс избирателей с одного участка на другой — новая форма фальсификации, и призвала сообщать о таких случаях.

Агитация начинается 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Они должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162821/
просмотров: 197
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. Бишкекчане не смогли подать в УИК заявления по форме № 2
Выборы-2020. Жалоб на составленные списки избирателей стало меньше
Выборы-2020. Член ЦИК нарушает закон: публично хвалит партию «Кыргызстан»
Выборы-2020. В ЦИК рассказали, как можно проверить себя в списке избирателей
Ресторан, где состоялась свадьба дочери Элмирбека Иманалиева, оштрафован
Выборы-2020. Сколько избирателей от общего списка приходится на Бишкек и Ош
Выборы-2020. За преждевременную агитацию «Чон казату» вынесено предупреждение
Выборы-2020. Глава ЦИК уличила представителей партии «Чон казат» в обмане
Выборы-2020. Самый большой процент избирателей приходится на Ошскую область
Выборы-2020. Избирателей считают по областям
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Российские врачи: У&nbsp;переболевших коронавирусом в&nbsp;легких развивается фиброз Российские врачи: У переболевших коронавирусом в легких развивается фиброз
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 272 случая внебольничной пневмонии и&nbsp;COVID-19. Всего&nbsp;&mdash; 41&nbsp;645 В КР выявили 272 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 41 645
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки от&nbsp;коронавируса скончался один человек В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек
Бизнес
Новый Globus для любимой страны Новый Globus для любимой страны
Как выбрать оптимальное жаропонижающее средство для детей? Как выбрать оптимальное жаропонижающее средство для детей?
Lalafo 5&nbsp;лет! Lalafo 5 лет!
Новости технического развития Мобильного оператора&nbsp;О! Новости технического развития Мобильного оператора О!
19 августа, среда
08:54
Первоклассники должны носить маски и менять их каждые два часа Первоклассники должны носить маски и менять их каждые д...
08:44
Освободить от сооплаты пациентов с COVID-19 предлагает Минздрав
08:29
Выборы-2020. Милиция проверит факт нарушения законодательства членами УИК
08:10
В Токмаке мужчина сбросил сожительницу с пятого этажа. Его осудили на 10 лет
07:52
«ПСЖ» разгромил «РБ Лейпциг» и вышел в финал Лиги чемпионов
18 августа, вторник
23:23
Вместо юбилея: Роза Отунбаева запускает акцию «Добрые цветы медикам»
22:47
Пассажиры самолета стали свидетелями запуска ракеты-носителя Ariane 5
22:22
Кембриджский университет пригласил Розу Отунбаеву научным сотрудником
21:47
В Бишкеке горожанин жалуется на разрушенное здание