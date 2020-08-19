Выборы-2020. Милиция проверит факт нарушения законодательства членами УИК

Материалы по факту нарушения членами УИК № 1063 норм избирательного законодательства в милицию не поступали. Однако сотрудники правоохранительных органов отреагировали на публикации в СМИ. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека.

Как объяснил 24.kg глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов, они не стали передавать документы, посчитав, что информации в СМИ достаточно. В милиции подтвердили, что факт зарегистрирован в ЕРПП. Сотрудники Ленинского РОВД начали проверку.

Отметим, члены участковой избирательной комиссии приняли заявления от граждан об изменении избирательного адреса без прохождения ими биометрической идентификации. Это является нарушением законодательства. Однако члены УИК обработали их и передали для внесения по форме № 2 в список избирателей.

За махинации со списками предусмотрено наказание в виде исправительных работ до трех лет, штраф до 260 тысяч сомов или лишение свободы до двух лет.

Глава ОФ «Гражданская платформа» Айнура Усупбекова добавила, что переброс избирателей с одного участка на другой — новая форма фальсификации, и призвала сообщать о таких случаях.

Агитация начинается 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Они должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.