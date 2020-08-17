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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Список партии «Бир Бол» возглавил Алмамбет Шыкмаматов

Партия «Бир Бол» провела съезд и объявила об уходе в оппозицию. Об этом сообщает штаб политорганизации.

Уточняется, что партия презентовала свою программу и утвердила список кандидатов в депутаты. Список будет представлен общественности позже. По данным 24.kg, предвыборный список кандидатов в депутаты седьмого созыва от «Бир Бола» возглавил Алмамбет Шыкмаматов.

Ранее сообщалось, что «Бир Бол» обновил состав политсовета.

Агитация начинается 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Они должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162742/
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