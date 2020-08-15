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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Акрам Мадумаров потребовал обеспечить безопасность избирателей

В Караколе с участием вице-премьер-министра Акрама Мадумарова обсудили вопросы проведения парламентских выборов. Об этом сообщили в полпредстве Иссык-Кульской области.

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На встрече председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова проинформировала, что на сегодня 42 политобъединения намереваются принять участие в выборах.

«В этом году формат подачи заявок изменили, все персональные данные кандидатов будут проверяться в электронной базе системы «Тундук». С учетом пандемии партиям предложили организовывать встречи через телевидение и другие средства массовой информации. Проведение кратких дебатов. Нашим избирателям необходимо доводить информацию, используя все современные технологии», — отметила она.

Акрам Мадумаров потребовал в свою очередь обеспечить безопасность избирателей. «Безопасность граждан прежде всего, наша задача — проведение прозрачных и честных выборов. Все территориальные и участковые избирательные комиссии должны быть обеспечены соответствующей оргтехникой, бесперебойной электроэнергией и интернетом», — сказал чиновник.

Отметим, по Иссык-Кульской области расположены семь территориальных избирательных комиссий и 248 участковых избирательных комиссий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162626/
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