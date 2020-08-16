Неделя-24. Коронавирус не уходит, и как нас хотят лишить права на справедливость

Ситуация с коронавирусом в Кыргызстане стабилизировалась, но по-прежнему остается тревожной. На этой неделе, по официальным данным, число больных практически не снизилось. Их все еще больше 6 тысяч человек. К сожалению, есть и смертельные случаи.

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Но первые последствия пандемии мы уже ощущаем — экономика буксует, серьезные потери есть в туризме, сфере услуг, строительстве. По прогнозам экономистов, из-за коронавируса ВВП Кыргызстана снизится на 10 процентов в 2020 году. Большие проблемы и с поступлением денежных переводов от мигрантов. Их сокращение может составить около 4-5 процентов ВВП.

Есть и положительные моменты — в республике наконец-то обратили внимание на проблемы здравоохранения и занялись ремонтом и строительством больниц. Одну из них в Баткенской области посетил президент Сооронбай Жээнбеков.

В ближайшее время мы рассмотрим вопрос здравоохранения комплексно для улучшения ситуации. Пандемия обнажила все проблемы системы. Сооронбай Жээнбеков

В Кыргызстане появился статус соотечественника с иностранным гражданством. Закон разработали с целью предоставления особых прав, привилегий иностранным гражданам, ранее состоявшим в гражданстве Кыргызстана.

Этой категории граждан не требуется получение вида на жительство и разрешение для работы в Кыргызстане.

Устанавливаются равные права с кыргызстанцами и в оплате за обучение в образовательных организациях, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, платных медицинских услуг.

На сегодня порядок присвоения, продления, прекращения и лишения статуса, образец соответствующего документа и порядок его выдачи правительство пока не определило.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Как нас хотят лишить права на справедливость

Фото из интернета. Флаги ООН и Кыргызстана

Перед уходом на каникулы депутаты приняли в трех чтениях пакет из 148 поправок в уголовное законодательство. По предложению правительства они исключили норму о рассмотрении уголовного дела по новым обстоятельствам согласно решению международной организации. Пакет ушел на подпись президенту Сооронбаю Жээнбекову., что упразднение 442 статьи УПК привело к тому, что кыргызстанцы лишились конституционного права на справедливость.

Пакет поправок в уголовное законодательство поступил в аппарат президента Кыргызстана. В него входит и предложение правительства исключить пункт 3 статьи 442 УПК о рассмотрении уголовных дел по новым обстоятельствам согласно решению международной организации. Перед уходом на каникулы парламент поддержал эту инициативу. В чем таится неприятный сюрприз, читайте в материале «Международное право пока защищает граждан Кыргызстана. Разбираемся почему».

«Государство, которое не исполняет взятые на себя обязательства по международным договорам, воспринимается на международной арене как неблагонадежный партнер», — заявил в интервью 24.kg Арсен Амбарян, эксперт в области международного права, член Коалиции против пыток.

Подготовка к выборам обрастает недовольством

Фото 24.kg. Выборы в Жогорку Кенеш пройдут 4 октября 2020 года

Предвыборная кампания набирает обороты, а ответы на вопросы, которые терзают партии, намеревающиеся баллотироваться, ЦИК дать не может. Эксперты считают, что выборы-2020 будет отличать рекордное количество жалоб, замечаний и взаимных упреков. Подробнее в материале Дарьи Подольской «Выборы-2020. Нечеткие правила игры, которые грозят бесконечными скандалами».

Коронавирус и родня

Пандемия внесла коррективы в повседневные события. Изменения коснулись и семейных, и родственных отношений. В столь тяжелые времена не всегда и не всем удается поддерживать привычные связи, так как изоляция и санитарные требования призывают минимизировать контакты. Но, как оказалось, многим трудно хотя бы временно избавиться от понятий «уят» и «эл эмне дейт?» Подробнее — «Эл эмне дейт? Как во время пандемии не испортить отношения с родственниками».

Скрипач из Кыргызстана, покоривший Мексику

Фото из личного архива Максима Смакеева

Максим Смакеев — скрипач из Кыргызстана. Уже 24 года он живет в Мексике. В 1996-м ему позвонили и предложили попробовать себя за рубежом. Недолго думая, Максим согласился и отправился за границу. В интервью 24.kg Максим Смакеев рассказал, почему решил заняться музыкой, с какими трудностями столкнулся в Мексике, скучает ли по дому и о планах на будущее.

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Анастасия Струкалина — восходящая звезда тайского бокса. К 16 годам она выиграла множество турниров, главный из которых — чемпионат Европы. Бьется не только с ровесницами, но и взрослыми. Тренируется с мужчинами и не делает себе поблажек. Сколько лет было ее самой опытной сопернице, как пришлось выйти на ринг с температурой 39 градусов и с кем из известных бойцов ее сравнивают, Анастасия Струкалина рассказала в интервью 24.kg.

Что дал «Кумтор» стране за полгода

Фото «Кумтор Голд Компани». Центральный карьер рудника

В первом полугодии 2020 года на «Кумторе» произвели 325 тысяч 551 унцию, или 9 тонн 229,22 килограмма золота. С начала года компания перечислила налогов и обязательных платежей на сумму более 6,46 миллиарда сомов. Во втором квартале 2020 года реализовали 170 тысяч 350 унций , или 4 тонны 829,34 килограмма золота. Общий доход — $286,4 миллиона. Подробнее — обзор работы «Кумтора» за первое полугодие.

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Красота Кыргызстана. Фото и видео читателей

Фото Алмаза Карабалаева. Утро над городом

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Как недорого отдохнуть в кризис

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