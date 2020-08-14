Освобождение Батукаева. Бишкекский горсуд оставил в силе приговор фигурантам

Бишкекский городской суд рассмотрел уголовное дело по незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева.

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Выйдя из совещательной комнаты, судебная коллегия зачитала решение, согласно которому приговор Первомайского районного суда в отношении всех фигурантов оставлен в силе.

Напомним, Первомайский районный суд приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам лишения свободы, бывшего генпрокурора Индиру Джолдубаеву к выплате штрафа в 5 миллионов сомов. Бывшего советника главы ГСИН Калыбека Качкыналиева — к двум годам лишения свободы. В связи с тем, что срок содержания под стражей истек, его отпустили из-под стражи в зале суда.

Академика Абдухалима Раимжанова признали виновным, но в связи с истечением срока давности ему не назначили наказание.