11:40
USD 78.00
EUR 92.35
RUB 1.06
Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева

Освобождение Батукаева. Бишкекский горсуд оставил в силе приговор фигурантам

Бишкекский городской суд рассмотрел уголовное дело по незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева.

Читайте по теме
Освобождение Батукаева. Заключивших сделку со следствием приговорили к штрафу

Выйдя из совещательной комнаты, судебная коллегия зачитала решение, согласно которому приговор Первомайского районного суда в отношении всех фигурантов оставлен в силе.

Напомним, Первомайский районный суд приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам лишения свободы, бывшего генпрокурора Индиру Джолдубаеву к выплате штрафа в 5 миллионов сомов. Бывшего советника главы ГСИН Калыбека Качкыналиева — к двум годам лишения свободы. В связи с тем, что срок содержания под стражей истек, его отпустили из-под стражи в зале суда.

Академика Абдухалима Раимжанова признали виновным, но в связи с истечением срока давности ему не назначили наказание.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162500/
просмотров: 353
Версия для печати
Материалы по теме
Освобождение Батукаева. Заключивших сделку со следствием приговорили к штрафу
Освобождение Батукаева. Дело Аиды Саляновой суд рассмотрит в общем порядке
Освобождение Батукаева. Заключившие сделку со следствием вину не признают
Освобождение Батукаева. Алмазбек Атамбаев опять отказался от участия в суде
Дело Азиза Батукаева. Адвокат возмущен, что Бишкекский горсуд назначил процесс
Освобождение Батукаева. Троих обвиняемых оштрафовали
Освобождение Батукаева. Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам тюрьмы
Освобождение Батукаева. Алмазбек Атамбаев не будет выступать с последним словом
Адвокат просит суд оправдать Алмазбека Атамбаева по делу Азиза Батукаева
Адвокат Индиры Джолдубаевой прокомментировала обвинение прокуратуры
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 278 случаев COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 40&nbsp;455 В КР выявили 278 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 40 455
С&nbsp;1&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане вырастут пенсии. В&nbsp;Соцфонде рассказали, на&nbsp;сколько С 1 октября в Кыргызстане вырастут пенсии. В Соцфонде рассказали, на сколько
Ресторан, где состоялась свадьба дочери Элмирбека Иманалиева, оштрафован Ресторан, где состоялась свадьба дочери Элмирбека Иманалиева, оштрафован
Бизнес
Бесплатные медицинск&shy;ие консультации для абонентов MegaCom Бесплатные медицинск­ие консультации для абонентов MegaCom
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi и&nbsp;получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi и получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Вам надо сходить в&nbsp;больницу? Это можно сделать онлайн! Вам надо сходить в больницу? Это можно сделать онлайн!
Hyundai поддерживает футбол! Hyundai поддерживает футбол!
14 августа, пятница
11:32
Выборы-2020. Глава ЦИК напомнила партиям о соблюдении квотирования Выборы-2020. Глава ЦИК напомнила партиям о соблюдении к...
11:21
Премьер поручил завершить подготовку к отопительному сезону в месячный срок
11:14
Освобождение Батукаева. Бишкекский горсуд оставил в силе приговор фигурантам
11:05
В Кыргызстане COVID-19 выявили еще у 14 медиков
11:02
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии скончались четыре человека