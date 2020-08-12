В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии умерли 6 человек

В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии за последние сутки умерли еще шесть человек. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке умер 1 человек, в Баткенской области — 1, Чуйской — 1, Нарынской — 1, Таласской — 1, Иссык-Кульской — 1.

Всего от коронавируса и внебольничной пневмонии скончались 1 тысяча 484 человека.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.