Вернуться в Россию кыргызстанцам без серьезных оснований невозможно

Осуществить обратный въезд на территорию России из Кыргызстана без серьезных оснований невозможно. Об этом сообщили в посольстве Кыргызстана в России.

По его данным, на территории РФ продолжают действовать меры ограничения въезда иностранных граждан в страну. В этой связи в настоящее время осуществить обратный въезд на территорию России из Кыргызстана гражданам, не имеющим серьезных оснований, невозможно.

В посольстве отметили, что с момента приостановления авиасообщений с 20 марта по 10 августа из России в Кыргызстан вернулись 26 тысяч 685 граждан из 21 региона. Осуществлено 102 авиарейса и организован выезд граждан на 95 автобусах транзитом через территорию Казахстана в Кыргызстан.

Уточняется, что в настоящее время регулярное авиасообщение между Россией и Кыргызстаном и российско-казахстанская граница закрыты.