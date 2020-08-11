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Общество

Последний шанс. В вузах начался дополнительный конкурс на вакантные места

В вузах начался дополнительный онлайн-прием документов абитуриентов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, по итогам трех туров на вакантные места в системе «Абитуриент Онлайн» зарегистрировано 53 тысячи 12 талонов, 21 тысяча 795 абитуриентов подтвердили свое желание обучаться в вузе: 4 тысячи 266 — на бюджетной основе, 17 тысяч 529 — на контрактной.

Регистрация на вакантные места началась сегодня, 11 августа, и продлится до 13 августа — на бюджетную форму обучения и до 18 августа — на контрактную. Правила приема такие же, как и на предыдущих турах. С ними можно ознакомиться на сайте https://2020.edu.gov.kg/
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162160/
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