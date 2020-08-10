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Общество

В Беларуси после выборов президента произошли массовые беспорядки

Фото AFP. Столкновения в Минске

В Минске произошли массовые беспорядки.

Отметим, накануне в Беларуси состоялись выборы президента. По предварительным официальным данным государственных экзит-поллов, Александр Лукашенко набрал около 80 процентов голосов, его основной конкурент Светлана Тихановская — 6,8 процента.

Как сообщают СМИ, столкновения между собравшимися демонстрантами и сотрудниками ОМОН начались сразу после закрытия избирательных участков в центре Минска.

«Акция протеста началась после окончания голосования на пересечении проспектов Машерова и Победителей. Протестующие выкрикивали: «Позор!,» их поддерживали гудками проезжающие автомобилисты в рамках так называемого «автопробега несогласных», — сообщил ТАСС.

По данным ВВС, силовики начали применять светошумовые гранаты для разгона протестующих, а также резиновые пули.

Местные СМИ передают, что протесты и столкновения с милицей происходили не только в столице, но и других городах.

По последним данным, МВД Беларуси сообщает, что взяли ситуацию под контроль. «Милиция контролирует ситуацию на несанкционированных массовых мероприятиях», — сообщает агентство БелТА со ссылкой на ведомство.

СМИ также сообщают, что Александр Лукашенко с семьей покинул страну.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162015/
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