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Общество

10 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-13.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Гагарина, Ашар, Хан Тенир, Кун);
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Ак-Булак, Орто-Арык, Кызыл-Тоо, Камбар-Ата);
  • 9.00-7.00 — улицы Патриса Лумумбы, 94, микрорайон «Восток-5», 30;
  • 9.00-12.00 — отрезки улиц Душанбинской, Молодежной, Малдыбаева;
  • 9.00-12.30 — отрезки улиц Осмонкула, Жибек Жолу, Тургенева, Чуйской, Кирпичной, Древесной, переулок Узгенский;
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй 29 — Чуй 32), «Колмо» (улицы Илим, Кенеш, Максат, Жеткинчек, Мыскал, Тынчтык, Сейил, Дастан, Тендик), «Алтын-Бешик» (улицы Козу Баглан, Республиканская, Азаттык);
  • 9.30-19.00 — отрезки улиц Абдрахманова, Алма-Атинской, Рязанской, Волховской;
  • 10.00-17.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Мичурина, Эркиндик, переулок Александровский, жилмассив «Дордой-2» (5-я улица);
  • 13.00-16.00 — отрезки улиц Абдумомунова, Фрунзе, Тоголока Молдо;
  • 14.00-17.00 — отрезки улиц Абрахманова, Куренкеева, Фирсова.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Гроздь (улицы Гроздинская, Садовая, Юбилейная, Участок), Озерное, Лебединовка (проспект Победы, улицы Манаса, 22 га, Нарынская, Угловая, Чуйская, Таласская, Северная, Комсомольская, Восточная, Мамыркалиева, Советская, переулки Веселый, Мичурина), Кашка-Суу (улицы Медерова, Достук, Эркин, Ала-Арчинская), Кой-Таш (урочище Аламедин), жилмассив «Тендик»;

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Западная, Южная, Комсомольская, Красноармейская, Первомайская, Пионерская, Ленина, Колхозная, Степная, Крупская, Октябрьская, Северная, Дружба, Токтогула, Кирова, Школьная, тупик Шевченко), Садовое (улицы 50 лет Октября, Советская), Новопавловка (улица Садовая), Саз (улица Ынтымак), Пермомайское (улица Калинина), город Шопоков (улицы Новая, Ала-Арчинская, Первомайская, Ново-Аларчинская);
  • 9.00-18.00 — села Сокулук (улицы Первомайская, Октябрьская, Калинина), Национальное (улицы Ключевая-1, Московская, Садовая, Новая), Панфилова (улица Линейная);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 -села Крупской (улицы Мира Садовая, Советская, Фрунзе), Ак-Суу (улица Гвардейская), Александровка (улицы Мамайская, Масанчина, Фрунзе, Октябрьская, Комсомольская);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — город Кара-Балта (квартал «Ковровщиков», 1-17, улицы Пирогова, Ленина, Энгельса), села Сосновка (улицы Набережная, Первомайская), Полтавка (улицы Комитерна, Партизанская, Октябрьская, Горького), Петропавловка;

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чалдыбар (улица Октябрьская), Чорголо (улица Токтогула);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Дружба (улицы Фучика, Тельмана, Карла Маркса), Новопокровка (улица Строительная);

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Чуй (улицы Гагарина, Ибраимова).
3
Ошская область
  • 9.00-18.00 — села Пульгон, Сарай, Эркин, Киров, Конурат, Маданият, Мачак, Кайрат, Достук, Манас, Талдык, Бек-Жар, Топ-Терек, Лянгар, Каратай, Лаглан, Кызыл-Ой, Тээке, Агартуу, Маданият, Калинина, Большевик, Зарбалик, Мамажан, сельские управы Чалма, Капчыгай, Ой-Тал, Кызыл-Жар, Алайкуу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162003/
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