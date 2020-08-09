Неделя-24. Будет ли вторая волна коронавируса и год событиям в Кой-Таше

Коронавирус постепенно ослабил хватку в Кыргызстане. Конечно, случаи заболевания продолжают регистрировать, но такого ужаса, который навалился на нас в начале июля, уже нет. Тем не менее нам предлагают не расслабляться. По мнению эпидемиолога Республиканского научно-практического центра инфекционного контроля Алексея Кравцова, вторая волна может накрыть республику в октябре.

Фото 24.kg. На пляже пансионата «Золотые пески»

Хотя не факт, вспышка коронавируса может произойти и раньше. Если посмотреть на то, как наши граждане рванули на Иссык-Куль и отдыхают там. Ни о какой социальной дистанции речи не идет. Полное ощущение, что люди и не слышали о болезни, которая смертельна.

Там временем президент Сооронбай Жээнбеков тоже отправился на Иссык-Куль в рабочую поездку. На встрече с сотрудниками Иссык-Кульской территориальной районной больницы в Чолпон-Ате он пообещал повысить зарплату медикам за счет легализации средств теневой экономики. Правда, пока это не особо кому-то удавалось. Ну и традиционно зарплаты бюджетникам всегда поднимают перед выборами.

Напомнила на этой неделе о себе и кыргызско-таджикская граница. Во время очередных инцидентов получили ранения кыргызстанские военнослужащий и крестьянин, погиб таджикистанец.

По официальным данным, в местности Эки-Таш Баткенской области неизвестные лица со стороны Таджикистана выстрелили, предположительно, из охотничьего ружья в пограничника. В этот же день 65-летний житель села Кок-Таш работал на своем земельном участке, и со стороны Таджикистана прозвучали выстрелы. Мужчина получил огнестрельное ранение и доставлен в областную больницу.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

События в Кой-Таше. Год спустя

Фото из интернета. Августовская ночь в Кой-Таше

7 августа 2019 года спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. В первый день в ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек. Убит заместитель командира спецподразделения «Альфа» Усен Ниязбеков. Он погиб от огнестрельного ранения. Шесть бойцов спецназа сторонники бывшего главы государства взяли в заложники. 8 августа 2019 года общими силами МВД и ГКНБ провели спецоперацию по задержанию владельца резиденции. После долгих переговоров Алмазбек Атамбаев все-таки сдался. 24.kg вспомнило хронологию событий 7-8 августа 2019 года.

Наши права и как их нарушают

Представители МВД и ГКНБ продолжают вызывать граждан на допросы и требовать публичных извинений на камеру за критику власти в соцсетях. Согласно Конституции Кыргызстана, права и свободы граждан — одни из важнейших ценностей государства. Подробнее о ситуации в материале «Допросы за критику властей: силовики нарушают Конституцию Кыргызстана».

Шестой созыв Жогорку Кенеша войдет в историю Кыргызстана не только как покусившийся на свободу слова, но и поддержавший ограничение законного права граждан на правосудие и обращения в международные инстанции. Перед уходом на каникулы нардепы приняли в трех чтениях пакет из 148 поправок в уголовное законодательство. Подробнее в материале «Кыргызстанцев могут лишить права на справедливость. Закон у президента».

Жизнь до и после коронавируса

Фото из личного архива. София-Айдана Мурзаева

В Кыргызстане наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. Значительный вклад в борьбу с COVID-19 внесли волонтеры. Они во время ЧП развозили продукты, а в период всплеска заболеваемости спасали жизни людей, обеспечивая лекарствами и кислородными концентраторами. Одной из них стала София-Айдана Мурзаева — «Стала ценить жизнь. Волонтер о том, как ее изменила пандемия».

Как в регионах выживают женщины с тяжелой судьбой

Кыргызстанцы с осторожным оптимизмом анализируют спад в цифрах распространения коронавирусной инфекции в Кыргызстане. Тем временем вспышка COVID-19 и внебольничной пневмонии отмечается в регионах, в частности в Иссык-Кульской области. Пережить пандемию сложнее представителям уязвимых групп. Как в Караколе выживают женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 24.kg рассказала координатор центра помощи и реабилитации Мария Личаню.

Как проголосовать и не заразиться коронавирусом

В Кыргызстане 4 октября состоятся выборы в парламент. Решение принято и не обсуждается. Но и коронавирус с присоединившейся к нему пневмонией не сдает пока позиции. Алгоритма, как обезопасить избирателя и не превратить участки в очаги заражения, нет до сих пор ни у Минздрава, ни у ЦИК. Вместе с тем медики знают, как можно проголосовать и при этом не подцепить инфекцию. Рекомендациями специалисты поделились с 24.kg.

Волонтер из Пакистана. Как прошла его любовь к Кыргызстану

Фото из личного архива. Аббас Али Шах (справа) с другом в Кой-Таше

Аббас Али Шах из Пакистана четыре года живет в Бишкеке. Он студент пятого курса Международной школы медицины. Молодой человек хотел помогать кыргызстанским врачам в борьбе с коронавирусом, поэтому стал волонтером в одном из дневных стационаров. Но проработал там недолго. 20 июля стало известно, что Аббаса жестоко избили. Он рассказал 24.kg, почему выбрал для учебы Кыргызстан и как его мнение о стране изменилось после нападения.

Почему не развивается семейная медицина

Пандемия коронавируса вскрыла в медицине проблемы, которые накапливались, но не решались годами. О проблемах «первички» и что нужно сделать для повышения ее потенциала в интервью 24.kg рассказала Суйумжан Мукеева, директор Ассоциации групп семейных врачей и семейных медсестер.

Красота Кыргызстана. Фотовзгляд читателей

Фото Ахмата Кабылбекова. В районе Ала-Арчинского водохранилища

Два летних месяца уже пролетели, многие успели попутешествовать по Кыргызстану, и наша рубрика пополнилась новыми великолепными фотографиями. Познакомиться с ними можно здесь — «Мгновения жизни. Живописное Ак-Суу и ущелье Барскоон».

Проблемы школьного образования онлайн

Первая четверть нового учебного года в школах пройдет в онлайн-режиме. Такое решение Министерство образования и науки приняло, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране и рекомендации Минздрава. Учтены ли основные замечания и рекомендации, полученные в ходе первого опыта дистанционного обучения? Какие выводы сделаны? Об этом в материале «До первого звонка остался месяц. Что должны сделать чиновники».

Пять плюсов дистанционного обучения

Критику в адрес дистанционного обучения в школах и вузах Кыргызстана весной 2020 года высказывали практически все. Поэтому новость Министерства образования и науки о том, что обучение в сентябре вновь начнется в режиме онлайн, многие восприняли с тревогой. Раз это скорее неизбежность, мы решили найти главные плюсы онлайн-обучения. Подробнее в опросе 24.kg.