Освобождение Батукаева. Алмазбек Атамбаев опять отказался от участия в суде

В Бишкекском городском суде рассматривается апелляция гособвинения и адвокатов на приговор Первомайского районного суда по уголовному делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Процесс проходит за закрытыми дверями. Адвокат Сергей Слесарев сообщил 24.kg, что обвиняемый Алмазбек Атамбаев вновь отказался от участия в судебном разбирательстве.

«Его доставили в суд и потребовали, чтобы он был помещен в этот стеклянный отсек, где содержатся подсудимые, но Алмазбек Атамбаев отказался, заявив, что он вообще участвовать в процессе не будет. Тогда суд удалил его из зала. Суд также отклонил ходатайства защиты о продолжении допроса экс-вице-премьер-министра Шамиля Атаханова и бывшего главы ГСИН Зарылбека Рысалиева. Я не успел при рассмотрении дела в первой инстанции задать им все вопросы и хотел бы их озвучить. Но мне не дали этого сделать», — рассказал Сергей Слесарев.

Расследование дела о незаконном освобождении Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, включая бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева.