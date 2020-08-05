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Общество

Лучшие школы Бишкека. Мэрия опубликовала рейтинг

Управление образования мэрии Бишкека подготовило рейтинг лучших школ. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, оценка проходила по восьми позициям: золотые сертификаты, аттестаты особого образца (красные аттестаты), итоги районных, городской и республиканской олимпиад, количество участников в тестировании «Алтын тамга», активность и качество участия в городском и республиканском конкурсе исследовательских проектов.

В топ лучших школ вошли:

  • Школа № 61;
  • Школа № 9;
  • Школа № 13;
  • Школа № 6;
  • Школа № 70;
  • Школа № 12;
  • Школа № 69;
  • Школа № 67;
  • Школа № 24;
  • Школы № 33 и № 68;
  • Школа № 84;
  • Школа № 26;
  • Школы № 23 и № 31;
  • Школа № 65;
  • Школа № 29;
  • Школа № 37;
  • Школы № 20 и № 63;
  • Школы № 17 и № 47;
  • Школа № 74;
  • Школы № 62, № 56, № 88.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161692/
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