Лучшие школы Бишкека. Мэрия опубликовала рейтинг

Управление образования мэрии Бишкека подготовило рейтинг лучших школ. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, оценка проходила по восьми позициям: золотые сертификаты, аттестаты особого образца (красные аттестаты), итоги районных, городской и республиканской олимпиад, количество участников в тестировании «Алтын тамга», активность и качество участия в городском и республиканском конкурсе исследовательских проектов.