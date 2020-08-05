Лучшие школы Бишкека. Мэрия опубликовала рейтинг

Управление образования мэрии Бишкека подготовило рейтинг лучших школ. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.
По ее данным, оценка проходила по восьми позициям: золотые сертификаты, аттестаты особого образца (красные аттестаты), итоги районных, городской и республиканской олимпиад, количество участников в тестировании «Алтын тамга», активность и качество участия в городском и республиканском конкурсе исследовательских проектов.
В топ лучших школ вошли:
- Школа № 61;
- Школа № 9;
- Школа № 13;
- Школа № 6;
- Школа № 70;
- Школа № 12;
- Школа № 69;
- Школа № 67;
- Школа № 24;
- Школы № 33 и № 68;
- Школа № 84;
- Школа № 26;
- Школы № 23 и № 31;
- Школа № 65;
- Школа № 29;
- Школа № 37;
- Школы № 20 и № 63;
- Школы № 17 и № 47;
- Школа № 74;
- Школы № 62, № 56, № 88.