Последствия пандемии в сфере образования могут ощущаться десятилетиями

Пандемия коронавируса (COVID-19) оказывает длительное негативное влияние на сферу образования, качество человеческого капитала и социально-экономическое развитие в странах Центральной Азии, где учащиеся дети и молодежь составляют почти половину всего населения. Об этом говорится в исследовании Всемирного банка.

Как отметила на онлайн-брифинге ведущий специалист в сфере образования ВБ в Центральной Азии Айша Вауда, кризис ставит под угрозу будущие доходы подрастающего поколения. По ее словам, прогнозируется увеличение уровня функциональной безграмотности среди подростков, то есть растет число учеников, которые не могут использовать навыки чтения, письма и математики для эффективного участия в жизни общества. При этом и ранее учащиеся в регионе показывали низкие результаты по функциональной грамотности.

Особенную обеспокоенность вызывает рост неравенства или разрыва в обучении между учащимися из семей с разным уровнем дохода. Это происходит из-за ряда факторов, включая разницу в доступности дистанционного обучения и учебных материалов для учителей и учащихся, а также в поддержке преподавателей и вкладе семьи в домашнее обучение. Согласно данным PISA, в Казахстане дети из самых бедных семей отстают в обучении от сверстников на год, а в Кыргызской Республике — на два с половиной года. А закрытие школ из-за пандемии приведет к еще более негативному воздействию на самые уязвимые категории.

«Пандемия коронавируса наносит системе образования и обучения удар такой разрушающей силы, что последствия будут ощущаться на десятилетия вперед, включая экономические потери в размере $44 миллиардов только в Центральной Азии. И это не самый пессимистичный сценарий. Страны региона приняли быстрые меры по обеспечению экстренного доступа к обучению, задействуя множество каналов и форматов. Но теперь страны Центральной Азии должны реагировать таким образом, чтобы при этом заложить основу новой системы образования — качественной, устойчивой и справедливой», — отметила она.

В частности, во Всемирном банке отметили, что при разработке планов по ликвидации последствий пандемии коронавируса вопросам образования необходимо оказывать первоочередное внимание. Страны должны сохранить бюджеты на эту сферу, повысить качество удаленного обучения, обеспечить гибкость в образовательных программах с упором на компетенции и навыки, а не только на знания; разработать и предоставить преподавателям эффективные стратегии по устранению отставания в обучении, методы оценки и дополнительные часы, чтобы компенсировать потери в обучении.