Общество

В Бишкеке демонтировали 17 объектов, включая точки общепита

В Свердловском районе Бишкека проведены демонтажные работы на улицах Ауэзова и Манасчи Сагынбая. Об этом сообщает мэрия.

В целом демонтировано 17 хозяйствующих субъектов, включая объекты общественного питания: «Малик», «Беш манжа», «Мираж» и «Рахат».

На улице Ауэзова дополнительно произведен демонтаж металлических ограждений общей протяженностью 380 метров. В результате освобождено порядка 6,2 тысячи квадратных метров муниципальной территории.

На освободившихся участках Свердловский акимиат планирует провести работы по озеленению.
