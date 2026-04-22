Власть

Садыр Жапаров выступил на заседании Международного фонда спасения Арала

Садыр Жапаров сегодня по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева принял участие в заседании Совета глав государств — учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА), прошедшем в Астане. Об этом сообщает пресс-служба главы Кыргызстана.

В своем выступлении Садыр Жапаров подчеркнул, что экологическая безопасность региона напрямую зависит от эффективности взаимодействия стран, особенно в сфере водных ресурсов. Он обратил внимание на происходящие изменения в системе водопользования и обозначил актуальность реформирования МФСА.

«Центрально-Азиатский регион переживает существенные изменения в системе водопользования. В этом контексте позиция КР по реформированию Международного фонда спасения Арала приобретает особую актуальность. Наряду с аральской проблемой Кыргызстан сталкивается с проблемой обмеления озера Иссык-Куль. За последние десятилетия уровень воды снизился почти на 14 метров, а количество впадающих в него рек сократилось более чем втрое, что свидетельствует о сокращении объема ежегодного стока водных ресурсов», — отметил глава государства.

Он заметил, что КР последовательно выполняет обязательства по вододелению, обеспечивая безопасность гидротехнической инфраструктуры и инвестируя значительные ресурсы в сохранение водных экосистем.

В этой связи президент отметил необходимость внедрения справедливых компенсационных механизмов для стран верховья, которые несут основную нагрузку по содержанию водной инфраструктуры и сохранению источников водных ресурсов.

«Ежегодный объем водных ресурсов на территории Кыргызстана составляет порядка 50 кубических километров. При том, что республика не получает воду из других государств, она использует для собственных нужд всего лишь около 12 кубических километров из этого объема. Остальная значительная часть в 38 кубических километров направляется в соседние страны», — сказал он.

Читайте по теме
Кыргызстан решил «заморозить» свое участие в деятельности Фонда спасения Арала

Особое внимание в выступлении уделено вопросам изменения климата и таяния ледников в горах Тянь-Шань и Памир. Садыр Жапаров подчеркнул, что защита ледников должна стать одним из приоритетных направлений деятельности фонда, поскольку от их сохранности зависит водоснабжение всего региона.

Он также выступил за расширение мандата МФСА с учетом взаимосвязи водных и энергетических вопросов, а также за совершенствование механизмов финансирования и внедрение современных инструментов международного сотрудничества.

В завершение глава государства подтвердил готовность Кыргызской Республики к дальнейшему конструктивному взаимодействию со всеми странами — учредителями фонда.

Напомним, КР с 2016 года приостановила участие в деятельности МФСА.
Материалы по теме
Депутат: КР не надо было выходить из членства в Фонде по спасению Арала
Казахстан предложил странам ЦА объединиться ради спасения Каспия и Арала
Ограничения для большегрузов на трассе Бишкек — Ош сняли
На трассе Бишкек — Ош отменили ограничения на проезд большегрузов
Касым-Жомарт Токаев о реализации совместных гидроэнергетических проектов
Кыргызстан готов восстановить свое участие в Международном форуме спасения Арала
Сель смыл 300 гектаров пашни в Джалал-Абадской области
В МВД прокомментировали сообщения о расколе среди силовиков
Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о строительстве
Иран призывает ШОС перейти от политических деклараций к конкретным шагам
Улан Ниязбеков прокомментировал участившиеся факты задержания милиционеров
Бизнес
О! получил престижную международную награду за лучшую IT-разработку для HR
Ozon проведет в Бишкеке крупнейший форум для продавцов из Кыргызстана
Жогорку Кенеш и Central Asia Capital планируют создать цифровой парламент
Масштабный агрофестиваль «Айдоо Фест 2026» провели в Чуйской области
