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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Врач пожаловалась на невыплату надбавок. Штаб опровергает и дает доказательства

Врачи Центра общеврачебной практики села Арашан получили положенные надбавки. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, компенсационные выплаты производятся на основании постановления правительства только работающим в очаговых территориях по заявкам организаций.

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«Только два сотрудника ГСВ Таш-Добо ЦОВП Арашан Ф.Калчаев и А.Турумбекова были привлечены с апреля по июнь к работе мобильных бригад для выездов в очаги COVID-19. Они получили компенсационные выплаты за весь период 44 тысячи 760 сомов и 55 тысяч 900 сомов соответственно», — отметили в штабе.

В штабе добавили, что в ГСВ Таш-Добо с 1 июля организован дневной стационар. Для работы в нем из-за нехватки медперсонала из трудового отпуска была отозвана Индира Казиева. «Она проработала два дня, после чего вышла на больничный, где находится и в данное время. За отработанные дни ей начислено 3 тысячи 120 сомов», — отметили в штабе.

Напомним, ранее Индира Казиева сообщила, что врачам Аламединского района не выплатили надбавки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161284/
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