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Общество

Тринадцать кыргызстанцев стали стипендиатами университетов Китая

Посольство Китайской Народной Республики в Кыргызстане сообщило Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки КР, что все 13 кандидатов, рекомендованных этими ведомствами, приняты в высшие учебные заведения КНР в рамках программы «Стипендии правительства Китая». Об этом 24.kg сообщили в дипломатической миссии.

Тринадцать отличников из Кыргызстана поступают на программы бакалавриата, магистратуры, докторантуры или языковой стажировки известных китайских вузов, таких как Пекинский университет, Уханьский университет, Южно-китайский технологический университет, Восточно-китайский педагогический университет, Пекинский университет языка и культуры, по специальностям «Международная экономика и торговля», «Программная инженерия», «Китайская литература».

По данным посольства, в этом году еще более 50 студентов из КР зачислены в китайские вузы в рамках соглашения между кабминами двух стран о сотрудничестве в области образования, программы «Стипендии ШОС» и обмена по линии межвузовского партнерства.

В настоящее время в КНР обучаются около 5 тысяч кыргызстанцев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160676/
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